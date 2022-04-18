Москва, , 13:32 — REGNUM Рэпер Гуф (Алексей Долматов) и его жена Юлия Долматова (Юлия Королева) скоро станут родителями. Об этом Долматова сообщила в своём аккаунте в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Алексей Долматов Alina Platonova

Супруга рэпера опубликовала фотографию, на которой видно, что она беременна. «Мы тебя очень ждём», — обратилась Долматова к своему будущему ребёнку.

ИА REGNUM напоминает, что Гуф женился на Юлии Королевой в декабре 2021 года. Ранее рэпер состоял в браке с певицей Айзой (Айза-Лилуна Ай) — пара воспитывает общего сына Сэми.

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