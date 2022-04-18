Москва, 18 апреля, 2022, 13:30 — ИА Регнум. Знамя Победы является святыней для многих поколений граждан как в России, так и за её пределами. И Кремль отмечает его использование российскими военными, участвующими в спецоперации на Украине. Об этом 18 апреля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Павел Ищенко ИА REGNUM Знамя

«В нашей стране ведь для всех поколений без исключения Знамя Победы — это святыня. Это святыня, причём не только в нашей стране», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Он добавил, что это также «святыня, которая носит особый смысл и буквально сакральное значение» для многих поколений во многих странах, особенно бывшего Советского Союза.

«Поэтому также мы отмечаем, что, действительно, это используется», — добавил Песков.

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Как сообщало ИА REGNUM, символами спецоперации ВС РФ по денацификации и демилитаризации Украины являются буквы «Z» и «V». Ранее Верховная рада приняла закон о запрете этих символов российской спецоперации. В Германии эти буквы, используемые в поддержку спецоперации, приравняли к нацистской символике, их использование влечёт уголовную ответственность.