Санкт-Петербург, , 13:35 — REGNUM Уровень заболеваемости гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Санкт-Петербурге находится на неэпидемическом уровне, сообщает 18 апреля управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

ОРВИ flockine

Показатели заболеваемости всего населения — ниже недельных пороговых уровней на 35,6%, в том числе среди взрослого населения — на 18,9%, среди детей 0-2 года - на 55,3%, детей 3-6 лет - на 51,3%, детей 7-14 лет - на 43,7%.

«Заболеваемость гриппом и ОРВИ обусловлена циркуляцией респираторных вирусов не гриппозной этиологии: вирусы парагриппа, адено, РС, риновирусы. Регистрируются единичные лабораторно подтвержденные случаи гриппа», — пояснили в управлении.