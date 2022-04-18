София, 18 апреля, 2022, 13:29 — ИА Регнум. Премьер-министр Болгарии Кирил Петков объявил о намерении лично приветствовать 15 моряков болгарского корабля «Царевна», эвакуированных из центрального порта города Мариуполя. Об этом 18 апреля сообщает БТВ.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Болгария

Согласно официальной информации, соответствующая церемония состоится в Варне (Болгария) в течение ближайших нескольких часов. Других деталей мероприятия не сообщается.

Ранее в Сочи приземлился правительственный самолет Болгарии «Сокол», которому предстоит взять на борт указанных моряков.

Напомним, накануне 14 граждан Болгарии и один гражданин Украины, являющимися членами экипажа болгарского сухогруза «Царевна», были доставлены из Мариуполя через Донецк в Российскую Федерацию.