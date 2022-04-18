Барнаул, 18 апреля, 2022, 13:44 — ИА Регнум. Благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство», алтайские предприниматели в рамках специального тренинга, организованного Центром «Мой бизнес», узнали, как находить успешные площадки и клиентов. Подробности 18 апреля корреспонденту ИА REGNUM сообщила консультант управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Лариса Хищенко.

Управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Алтайский край. Обучение предпринимателей SMM

Сегодня все адаптируются к новой реальности: анализируют происходящее, делают выводы и даже строят планы. Чтобы немного упростить задачу специалистам, которые работают с SMM, а также брендам и компаниям, которые продвигают свои товары и услуги онлайн, управляющий партнёр Catafot digital agency Артем Сошников собрал ключевые тренды, которые будут царить в социальных сетях в 2022 году и рассказал, как бизнесу продолжать вести социальные сети.

Участники тренинга «SMM в огне. Как бизнесу найти себя, площадку и клиентов» узнали, что происходит в SMM-индустрии и как с этим работать региональному бизнесу, почему самое время задуматься о стратегии в SMM. Были рассмотрены ключевые вопросы стратегии продвижения в социальных медиа, детали и особенности работы с площадками ВКонтакте, Одноклассники, Telegram и Яндекс Дзен.

О новых трендах работы в социальных сетях в 2022 году в своём канале рассказал маркетолог Кирилл Васильев:

«Мы должны быть на максимальном количестве ресурсов и выкладывать качественную, хорошую информацию и публикации. Это касается абсолютно всего. Ситуация также показала, что мы должны быть не только многоканальными, но и омниканальными, то есть — держать с людьми контакт в разных источниках каналов коммуникаций.

Наша дальнейшая стратегия ни когда не будет прежней. Если раньше можно было сказать: я пойду в Instagram, это безопасно на 100%, то сейчас так сказать нельзя. В любом случае, при составлении SMM-стратегии мы должны рассматривать много каналов коммуникации не только для того, чтобы получить максимальный охват, но и для того, чтобы элементарно — быть в безопасности.

Также советую максимально бороться за каждого клиента, максимально сильно его удерживать, публиковать контент, который ему нравится, чтобы не потерять его. Поймите, сейчас такое время: стоимость клиента, стоимость одного показа достигает пиковых, максимальных значений. Поэтому нужно максимально держать фокус на той аудитории, которая имеется».

В ходе тренинга участники выполняли различные задания, приводили примеры, пользовались лайфхаками. Они также оценили интересную и полезную информацию, которую легко и доступно донёс до них спикер, отметили, что появилось желание двигаться дальше и развивать свой бизнес в сети интернет.

«Спасибо за очень полезный и актуальный тренинг. Понравилось, что был срез актуальной информации по всем социальным сетям и даже тем, которые набирают активность совершенно недавно», — отметила начинающий предприниматель Ульяна Грибановская.

«Большая благодарность за своевременное обучение по этой теме. В последние 1,5 месяца smm кардинально поменял угол своего действия. Старые алгоритмы уже не работают, новые пока не ясны. Было много вопросов по переходу на другие площадки, сейчас есть абсолютное понимание», — отметила участница обучения Юлия Жуйкова.

Как сообщалоИА REGNUM, в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» в центрах «Мой бизнес» самозанятые могут получить консультации, пройти образовательные программы. Для самозанятых предусмотрен льготный доступ к сервисам по размещению продукции, товаров, работ (услуг) на коммерческих электронных площадках.

Имеется возможность арендовать помещения в бизнес-инкубаторах и коворкингах, оснащенных необходимым оборудованием и функционирующих при поддержке Минэкономразвития, и (или) получить компенсацию за аренду частного помещения.