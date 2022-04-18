Уфа, , 13:31 — REGNUM В Башкирии подготовлен первый пакет мер государственной поддержки экономики в условиях санкций объемом порядка 55 млрд рублей. Об этом 18 апреля сообщил премьер-министр правительства региона Андрей Назаров на совещании в центре управления регионом.

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отметил, что при формировании государственной поддержки в Башкирии были учтены меры трех федеральных пакетов. План включает в себя 143 меры господдержки, в том числе 56 организационных мер и 87 финансовых мер.

Назаров отметил, что для поддержки малого бизнеса предусмотрено 14 мероприятий на сумму более один млрд рублей, а меры поддержки промышленного сектора (свыше 20 мер) составляют сумму более трех млрд рублей.

«Отдельный комплекс направлен на диверсификацию экспорта и меры по борьбе с ограничениями интеграции России в мировую экономику. Здесь речь идет о возмещении части затрат, связанных с транспортировкой товаров, международной сертификацией, компенсации логистических затрат на приобретение критических импортных комплектующих и оборудования на сумму порядка 500 млн рублей», — пояснил премьер-министр Башкирии.

Для туристической отрасли предусмотрены преференции на сумму 830 млн рублей.

Назаров подчеркнул, что самый большой объем мер господдержки направлен на сферу жилищно-строительного сектора экономики – более 30 млрд рублей.

Планом предусмотрено десять налоговых преференций, которые повлекут выпадение доходов бюджета в объеме около двух млрд рублей.

Чиновник отметил, что в дальнейшем, в зависимости от развития ситуации, пакет мер планируют оперативно его дополнять.