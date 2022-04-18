Кемерово, 18 апреля, 2022, 13:28 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 18 апреля, на лечении находятся 1809 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За прошедшие сутки было выявлено 130 новых носителей коронавируса. За это же время 159 человек выписаны с выздоровлением.

Всего в регионе зарегистрировано 160 287 случаев заражения коронавирусом, 156 193 человека выписаны, 2285 пациентов умерли.