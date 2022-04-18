Париж, 18 апреля, 2022, 13:27 — ИА Регнум. В Париже сгорела небольшая русская православная церковь, сообщает Le Point.

2968288 Пожар

По данным пожарной службы, возгорание произошло 17 апреля. Причины пожара выясняются. По словам пожарных, интерьер церкви Сен-Серафин-де-Саров, очень маленького деревянного здания в 15-м округе столицы, «был полностью уничтожен огнем».

«Я выражаю всю свою солидарность с верующими православной церкви Сен-Серафин-де-Саров», — написал в Twitter министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

В результате пожара, как сообщается, никто не пострадал.