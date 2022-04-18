Элиста, 18 апреля 2022, 13:27 — REGNUM В Калмыкии в новом учебном году учащихся школьных классов казачьей направленности приобщат к традиционным казачьим забавам. Ребята пройдут обучение верховой езде на верблюдах и стрельбе из лука. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 апреля сообщил первый заместитель (товарищ) атамана Калмыцкого казачьего округа Санал Кожиев.
Выездные занятия будут проходить на территории этнопарка «Верблюжий остров». В рамках реализации проекта Элистинского городского казачьего общества, победившего в конкурсе президентского Фонда культурных инициатив, в преддверии учебного года территорию подготовят к занятиям и оснастят необходимым оборудованием.
«С сентября 2022 года занятия по выходным дням будут проводить пять казаков-волонтёров. Они будут обучать ребят в возрасте от 12 до 18 лет стрельбе из лука, фланкировке казачьей шашкой, верховой езде на верблюдах. Мы также надеемся на поддержку казаков Волгоградского и Астраханского казачьих округов Всевеликого войска Донского в проведении занятий «, — отметил Кожиев.
Юные казаки не только закалят свой характер, но и укрепят здоровье и казачий дух.