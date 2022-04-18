Элиста, 18 апреля, 2022, 13:27 — ИА Регнум. В Калмыкии в новом учебном году учащихся школьных классов казачьей направленности приобщат к традиционным казачьим забавам. Ребята пройдут обучение верховой езде на верблюдах и стрельбе из лука. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 апреля сообщил первый заместитель (товарищ) атамана Калмыцкого казачьего округа Санал Кожиев.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Специальная джигитовка. Стрельба из лука. Всероссийские соревнования по джигитовке. КСК «Звездный». Московская область

Выездные занятия будут проходить на территории этнопарка «Верблюжий остров». В рамках реализации проекта Элистинского городского казачьего общества, победившего в конкурсе президентского Фонда культурных инициатив, в преддверии учебного года территорию подготовят к занятиям и оснастят необходимым оборудованием.

«С сентября 2022 года занятия по выходным дням будут проводить пять казаков-волонтёров. Они будут обучать ребят в возрасте от 12 до 18 лет стрельбе из лука, фланкировке казачьей шашкой, верховой езде на верблюдах. Мы также надеемся на поддержку казаков Волгоградского и Астраханского казачьих округов Всевеликого войска Донского в проведении занятий «, — отметил Кожиев.

Юные казаки не только закалят свой характер, но и укрепят здоровье и казачий дух.