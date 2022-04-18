Черкесск, 18 апреля, 2022, 13:27 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии суд арестовал троих задержанных сторонников ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые планировали совершить теракт в столице республики. О помещении подозреваемых по делу о подготовке теракта в СИЗО сообщили 18 апреля в пресс-службе республиканского управления ФСБ.

Иван Шилов ИА REGNUM Террорист

Ранее сообщалось, что в Карачаево-Черкесии были задержаны три человека, собирающиеся устроить теракт в одном из учреждений органов власти в городе Черкесске. Все они граждане России, разделяющие взгляды террористов из международной террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Подготовка терактов велась под руководством эмиссаров этой организации. У задержанных при обысках по месту жительства были обнаружены компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, литература экстремистского толка, средства связи с записями доказательства общения с членами ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и с полученными указаниями о терактах.