Бухарест, , 13:26 — REGNUM Власти Румынии санкционировали отправку на Украину 11 машин скорой помощи, оснащенных современным медицинским оборудованием. Об этом 18 апреля сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Флаг Румынии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Общая стоимость указанного транша составляет более $200 тыс. При этом румынская сторона отказалась направлять на Украину своих медработников.

«Мы готовы оказывать Киеву поддержку в рамках заключенных ранее двусторонних соглашений, — отмечено в заявлении правительства Румынии. — На сегодняшний день эта поддержка ограничивается проектами в гуманитарной сфере».

Напомним, официальный Бухарест выделил около $20 млн на обеспечение проживания в Румынии украинских беженцев. Ранее румынское правительство заблокировало рассмотрение вопроса о предоставлении Киеву летального оружия в рамках программ ЕС.