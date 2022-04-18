Бухарест, 18 апреля, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Власти Румынии санкционировали отправку на Украину 11 машин скорой помощи, оснащенных современным медицинским оборудованием. Об этом 18 апреля сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Румынии

Общая стоимость указанного транша составляет более $200 тыс. При этом румынская сторона отказалась направлять на Украину своих медработников.

«Мы готовы оказывать Киеву поддержку в рамках заключенных ранее двусторонних соглашений, — отмечено в заявлении правительства Румынии. — На сегодняшний день эта поддержка ограничивается проектами в гуманитарной сфере».

Напомним, официальный Бухарест выделил около $20 млн на обеспечение проживания в Румынии украинских беженцев. Ранее румынское правительство заблокировало рассмотрение вопроса о предоставлении Киеву летального оружия в рамках программ ЕС.