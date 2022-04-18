Киев, , 13:26 — REGNUM Глава политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук обратился к президенту России Владимиру Путину и главе Украины Владимиру Зеленскому. Видео в телеграм-канале опубликовала Служба безопасности Украины.

Виктор Медведчук Официальное интернет-представительство президента России

В обращении Медведчук просит обменять его «на защитников Мариуполя и жителей, которые находятся там на сегодняшний день и не имеют возможности безопасного выхода через гуманитарный коридор».

Напомним, о задержании оппозиционного политика Виктора Медведчука 12 апреля сообщил президент Украины Владимир Зеленский. В своём телеграм-канале он опубликовал фотографию похожего на оппозиционера человека в военной форме и в наручниках.

Читайте также: Супруга Медведчука обратилась за помощью к Путину