Москва, , 13:23 — REGNUM Вопрос о торговых связях и снятии ограничений на торговлю Крыма и Херсонской области решает Министерство обороны России. Об этом сегодня, 18 апреля, пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков.

Херсон Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его словам, очевидно, что это зона специальной военной операции. Там разумеется действует целый набор ограничений.

«Как регулируется передвижение граждан и сотрудничество между Херсонской области и Крымом — это вопрос к Минобороны России», — уточнил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, Херсонская область заинтересована в поставках горюче-смазочных материалов (ГСМ) и медикаментов из Крыма.

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