Москва, 18 апреля 2022, 13:23 — REGNUM Вопрос о торговых связях и снятии ограничений на торговлю Крыма и Херсонской области решает Министерство обороны России. Об этом сегодня, 18 апреля, пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков.
По его словам, очевидно, что это зона специальной военной операции. Там разумеется действует целый набор ограничений.
«Как регулируется передвижение граждан и сотрудничество между Херсонской области и Крымом — это вопрос к Минобороны России», — уточнил Песков.
Как сообщало ИА REGNUM, Херсонская область заинтересована в поставках горюче-смазочных материалов (ГСМ) и медикаментов из Крыма.
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