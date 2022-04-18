Москва, 18 апреля, 2022, 13:23 — ИА Регнум. Вопрос о торговых связях и снятии ограничений на торговлю Крыма и Херсонской области решает Министерство обороны России. Об этом сегодня, 18 апреля, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

По его словам, очевидно, что это зона специальной военной операции. Там разумеется действует целый набор ограничений.

«Как регулируется передвижение граждан и сотрудничество между Херсонской областью и Крымом — это вопрос к Минобороны России», — уточнил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, Херсонская область заинтересована в поставках горюче-смазочных материалов (ГСМ) и медикаментов из Крыма.

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