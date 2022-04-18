Москва, 18 апреля, 2022, 13:23 — ИА Регнум. Городской прокат велосипедов с 18 апреля снова начал работать в Москве. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Pulux11 Велопрокат

Глава города отметил, что сервис пользуется большим спросом среди москвичей и гостей столицы. Поэтому сеть и количество велосипедов постоянно растут. В 2022 году сервис будет располагать 7500 велосипедами, включая 500 электрическими.

«География велопроката с каждым годом расширяется. В 2021-м он впервые открылся в Измайлово и районах за МКАДом — в Троицке и Зеленограде. В этом году мы планируем открыть больше станций в новых районах, в том числе в Сколково», — написал Собянин.