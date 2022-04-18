Киев, , 13:22 — REGNUM Виктор Медведчук должен испить до конца чашу украинства и искупить своё колониальное отношение к самоопределившемуся Донбассу, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 18 апреля, комментируя высказывания жены Медведчука Оксаны Марченко.

Виктор Медведчук Пресс-служба Виктора Медведчука

Как сообщалось ранее, после того, как суд во Львове в субботу арестовал Медведчука без возможности внесения залога, его жена обратилась к родным и близким попавших в плен в Донбассе британских наемников с призывом попросить премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона об обмене их на Медведчука.

«Думаю, что Виктор Медведчук ни на какой обмен подобного рода не согласится. Качество того, на кого тебя меняют, говорит и о твоём собственном качестве. Разве Медведчук российский наёмник? Странно, что его жена этого не понимает. Впрочем, возможно, она считает, что она замужем не за политиком, а за бизнесменом. В бизнесе, конечно, всё возможно.