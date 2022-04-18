Архангельск, 18 апреля 2022, 13:21 — REGNUM Сроки ремонта здания инфекционного отделения Архангельской областной детской клинической больницы трижды срывались из-за роста цен на стройматериалы, сообщает региональное правительство.
Накануне в средствах массовой информации появилась информация от родителей детей, оказавшихся на лечении в инфекционном отделении Архангельской областной детской клинической больницы. Они пожаловались на плохие бытовые условия в отделении. Губернатор Александр Цыбульский с оценкой медучреждения спорить не стал.
Губернатор поручил председателю областного правительства Алексею Алсуфьеву представить актуализированную смету на проведение ремонтных работ в помещениях инфекционного отделения с учетом роста цен на строительные материалы.
До конца текущей недели региональное правительство представит губернатору предложения по определению источников финансирования на увеличение объема средств для организации ремонта инфекционного отделения Архангельской областной детской клинической больницы.
Как сообщало ИА REGNUM, в Ставропольском крае с признаками кишечной инфекции к медикам обратились 37 человек, среди которых большинство — дети.