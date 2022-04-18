Архангельск, 18 апреля, 2022, 13:21 — ИА Регнум. Сроки ремонта здания инфекционного отделения Архангельской областной детской клинической больницы трижды срывались из-за роста цен на стройматериалы, сообщает региональное правительство.

Иван Шилов ИА REGNUM Больница

Накануне в средствах массовой информации появилась информация от родителей детей, оказавшихся на лечении в инфекционном отделении Архангельской областной детской клинической больницы. Они пожаловались на плохие бытовые условия в отделении. Губернатор Александр Цыбульский с оценкой медучреждения спорить не стал.

«Родители детей, которые попадают туда на лечение, просто возмущены тем, в каких условиях приходится находиться. И тут не поспоришь – состояние помещений действительно очень плохое, — заявил глава региона на оперативном совещании. — Именно поэтому мы уже в прошлом году начали в этом корпусе ремонт, отремонтировали систему отопления. На этот год запланировали в бюджете средства на то, чтобы привести в порядок помещения. Но сейчас выясняется, что уже третьи с начала года торги заканчиваются тем, что победитель конкурса не идет на заключение контракта, потому что из-за роста цен на стройматериалы не уверен, что сможет выполнить обязательства».

Губернатор поручил председателю областного правительства Алексею Алсуфьеву представить актуализированную смету на проведение ремонтных работ в помещениях инфекционного отделения с учетом роста цен на строительные материалы.

«Мы дофинансируем объекты, по которым стоимость контракта объективно выросла. Уже получили на эти цели больше 860 миллионов рублей. Естественно, что таким же путем пойдем и в части ремонта инфекционного отделения детской больницы в Архангельске», — сказал губернатор.

До конца текущей недели региональное правительство представит губернатору предложения по определению источников финансирования на увеличение объема средств для организации ремонта инфекционного отделения Архангельской областной детской клинической больницы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ставропольском крае с признаками кишечной инфекции к медикам обратились 37 человек, среди которых большинство — дети.