Пескову неизвестно о просьбе Зюганова не драпировать Мавзолей на 9 Мая
Москва, 18 апреля, 2022, 13:29 — ИА Регнум. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не знает о письме лидера КПРФ депутата Госдумы Геннадия Зюганова президенту Владимиру Путину с просьбой не закрывать Мавзолей Ленина на 9 мая. Об этом Песков сообщил 18 апреля журналистам.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Задрапированный мавзолей в День Победы
Представителя Кремля спросили, получил ли глава государства обращение Зюганова с призывом воздержаться от традиционного монтажа фанерных конструкций вокруг Мавзолея.
«Мне ничего неизвестно об этом письме, я не знаю ничего о нём», — ответил Песков.
Как сообщало ИА REGNUM, Коммунистическая партия ежегодно протестует против сооружения вокруг Мавзолея декораций к параду Победы.
Читайте также: Зюганов назвал бредом предложение перенести захоронения с Красной площади