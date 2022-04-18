Москва, 18 апреля, 2022, 13:29 — ИА Регнум. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не знает о письме лидера КПРФ депутата Госдумы Геннадия Зюганова президенту Владимиру Путину с просьбой не закрывать Мавзолей Ленина на 9 мая. Об этом Песков сообщил 18 апреля журналистам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Задрапированный мавзолей в День Победы

Представителя Кремля спросили, получил ли глава государства обращение Зюганова с призывом воздержаться от традиционного монтажа фанерных конструкций вокруг Мавзолея.

«Мне ничего неизвестно об этом письме, я не знаю ничего о нём», — ответил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, Коммунистическая партия ежегодно протестует против сооружения вокруг Мавзолея декораций к параду Победы.

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