Новосибирск, 18 апреля, 2022, 13:22 — ИА Регнум. В Новосибирской области в ближайшее время могут ввести дополнительные меры по защите от коронавируса. С таким предложением выступил губернатор региона Андрей Травников.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«За два года мы уже привыкли, что после длинных выходных идёт подъём из-за более активного общения людей, — сказал во время оперативного совещания сегодня, 18 апреля, глава региона. — Поэтому предлагаю подготовить необходимый набор мероприятий, адекватных ситуации, не избыточный. Дай Бог, шестой волны коронавируса не будет, но тем не менее подстраховаться нужно».

Антиковидные меры будут рассмотрены на заседании оперативного штаба.