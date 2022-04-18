Санкт-Петербург, , 13:33 — REGNUM За прошедшие сутки в петербургские стационары для лечения COVID-19 госпитализировали 56 пациентов, что на 20 человек меньше, чем за предыдущие сутки. Об этом 18 апреля сообщили в региональном оперштабе.

Боткинская больница Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

На стационарном лечении COVID-19 находятся 1550 петербуржцев (+63 по сравнению с прошлыми сутками). В отделениях реанимации лежат 223 пациента (+31), а лечатся от ковида с применением аппаратов ИВЛ 45 человек (+10). За сутки стационары покинули по выздоровлению всего 13 пациентов (-78).

Количество коек для лечения ковида и пневмонии в Петербурге сократилось до 1491 места (-368). За прошедшие выходные к обычному режиму работу вернулись два городских стационара. Теперь лечение коронавируса в Петербурге продолжают шесть городских и один федеральный стационар.

Амбулаторно 7627 человек лечатся от COVID-19. За сутки этот показатель никак не изменился.

Напомним, в Петербурге за 17 апреля обнаружили 628 случаев заражения коронавирусной инфекцией (-16). Скончались от ковида, как основной причины смерти, 16 пациентов (+1), а переболели 492 человека (-144).

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