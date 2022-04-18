Мариуполь, ДНР, 18 апреля, 2022, 13:20 — ИА Регнум. На территории завода «Азовсталь» в Мариуполе могут находиться иностранные наёмники и инструкторы, в том числе имеющие высокие чины. Об этом 18 апреля сообщил командир подразделения сил ДНР с позывным «Хохол».

Prompolit.info Завод «Азовсталь» в Мариуполе

По его словам, на заводе хватает иностранных наёмников из Польши, Великобритании, Швейцарии и других стран. Они оформлены как инструкторы и имеют серьёзную подготовку.

«Бытует мнение, что сейчас на «Азовстали» их как раз очень много. Именно иностранных. И большие чины. Почему они тут и бодаются. Потому что пытаются их сохранить. Если эти люди попадут к нам в руки, будет очень большое горе для тех, кто начинал все это в 2014 году», — приводит слова командира подразделения РИА Новости.