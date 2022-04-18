Донецк, , 13:17 — REGNUM Киевские боевики подвергли Кировский район Донецка обстрелу из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом 18 апреля сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

РСЗО БМ-21 «Град» Андрей Репин © ИА REGNUM

Уточняется, что обстрел Кировского района Донецка со стороны украинских вооруженных формирований был зафиксирован в 14:00 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено три ракеты из БМ-21 «Град».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков заявил, что Между Херсонской областью и Крымом есть ограничения, поскольку это зона проведения специальной военной операции.