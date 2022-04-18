Буэнос-Айрес, , 13:15 — REGNUM Президент Эквадора Гильермо Лассо прибыл в международный аэропорт имени Хорхе Ньюбери в Буэнос-Айресе, где его принял министр иностранных дел Аргентины Сантьяго Кафьеро. Об этом пишет Prensa Latina.

Гильермо Лассо (сс) Equipo de Fotografía. Asamblea Nacional

Лассо начинает свой первый официальный визит в Аргентину, который будет включать в себя встречу с аргентинским лидером Альберто Фернандесом.

По словам Кафьеро, встреча глав государств будет способствовать укреплению двусторонних отношений и усилению связей между странами Латинской Америки, что является приоритетом внешней политики Аргентины.

В 10:30 по местному времени Кафьеро и Лассо возложат венок к памятнику генералу-освободителю Хосе де Сан-Мартину, расположенному на одноименной площади.

Позже, в президентском дворце, Фернандес встретится с Лассо, после чего они подпишут совместную декларацию.

Президенты и члены руководства обеих стран обсудят, среди прочего, вопросы безопасности, миграции, организованной преступности и борьбы с коррупцией.