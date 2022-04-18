Кызыл, 18 апреля, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Жителей Тувы предупредили об ухудшении погоды. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС со ссылкой на данные синоптиков, 19 апреля местами ветер усилится до 17-22 метров в секунду.

Steve & Jemma Copley Песчаная буря

Ожидаются пыльная буря, грозы, а также высокий, 4-й класс пожарной опасности. Жителей в связи с этим призвали быть осторожными при обращении с огнём и не сжигать траву и мусор.

«За сутки в республике зарегистрировано 28 пожаров. С начала 2022 года на территории республики обнаружено 38 степных пожаров на общей площади 1187,2 га», — отметили в ведомстве.