Амман, 18 апреля, 2022, 13:19 — ИА Регнум. Король Иордании Абдалла II в режиме видеосвязи обсудил ситуацию в Иерусалиме с членами правительства страны. Об этом 18 апреля сообщает королевская канцелярия Иордании на странице в соцсети.

European Union 2020 Абдалла ибн Хусейн

Отмечается, что правительство Иордании возлагает вину за эскалацию конфликта на власти Израиля и требует от них воздержаться от провокаций.

«Необходимо, чтобы Израиль немедленно прекратил провокационные действия в отношении мечети Аль-Акса и начал уважать существующую историческую и правовую ситуацию. Его величество поручил правительству продолжить региональные и международные усилия, чтобы остановить эскалацию действий Израиля и сформулировать международную позицию по этому вопросу», — говорится в сообщении Канцелярии короля Иордании.