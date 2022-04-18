Элиста, , 13:13 — REGNUM В Калмыкии два человека пострадали в результате пожара, случившемся утром 18 апреля в Городовиковском доме-интернате для престарелых и инвалидов. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении МЧС России.

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Сообщение об инциденте на улице Октябрьской в селе Виноградное (Городовиковский район) в экстренные службы поступило примерно в 5:20 мск. В одном из помещений дома-интерната загорелся матрас.

Эвакуация персонала и постояльцев не потребовалась, уточнили в ведомстве. В результате пожара пострадали два человека, погибших нет.

На месте происшествия работали силы и средства Городовиковского пожарно-спасательного гарнизона. Площадь пожара составила 2 кв. метра. Специалисты выясняют причину возгорания.