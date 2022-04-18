Тунис, , 13:17 — REGNUM Президент Туниса Кайс Сайед выступил с официальным заявлением по случаю празднования шестьдесят шестой годовщины Дня внутренних сил безопасности, в котором осудил попытки создать альтернативное правительство страны. Об этом 18 апреля сообщает Al-Hadath.

Президент Туниса Кайс Сайед

По данным журналистов, Сайед выступил против инициативы распущенного парламента Туниса создать на территории Франции «парламент в изгнании».

По словам президента, власти страны не намерены делать независимость страны предметом для торга.

«Тунис не продается, и суверенитет государства никогда не будет товаром для торга. Несмотря на то, что наши проблемы велики, у нас есть воля для их преодоления», — заявил Кайс Сайед.