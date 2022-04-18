Президент Туниса осудил попытки создать «правительство страны в изгнании»
Тунис, 18 апреля, 2022, 13:17 — ИА Регнум. Президент Туниса Кайс Сайед выступил с официальным заявлением по случаю празднования шестьдесят шестой годовщины Дня внутренних сил безопасности, в котором осудил попытки создать альтернативное правительство страны. Об этом 18 апреля сообщает Al-Hadath.
Президент Туниса Кайс Сайед
По данным журналистов, Сайед выступил против инициативы распущенного парламента Туниса создать на территории Франции «парламент в изгнании».
По словам президента, власти страны не намерены делать независимость страны предметом для торга.
«Тунис не продается, и суверенитет государства никогда не будет товаром для торга. Несмотря на то, что наши проблемы велики, у нас есть воля для их преодоления», — заявил Кайс Сайед.