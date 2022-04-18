Иваново, 18 апреля, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Расследование громкого уголовного дела в отношении двух мужчин, обвиняемых в убийстве женщины из-за ювелирных украшений, завершено. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону 18 апреля. Обвиняемой по делу проходит также подруга убитой.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Как полагается следствие, в сентябре 2020 года в Москве обвиняемая предложила своему знакомому похитить ювелирные изделия и деньги из квартиры её подруги. Для совершения преступления мужчина привлёк ещё одного знакомого.

В соответствии с планом, 2 октября 2020 года обвиняемая пригласила подругу в ресторан, о чём сообщила сообщникам. Однако те решили не проникать в квартиру тайно, как планировалось, а напали на потерпевшую в подъезде. Посадив женщину в машину, они забрали у неё ключи. Из квартиры потерпевшей они вынесли драгоценности и деньги на сумму около 7,8 млн рублей. После этого двое сообщников вместе с потерпевшей на машине выехали за пределы Москвы в Ивановскую область. Чтобы скрыть преступление, они решили убить хозяйку ограбленной квартиры. На территории Комсомольского района преступники с нею расправились, тело закопали в районе местного кладбища.

Похищенное они разделили между собой, часть предназначалась их сообщнице, однако передать деньги они не успели — их задержали.

В настоящее время, добавили в следственном управлении, следствие по делу завершено.