Владикавказ, 18 апреля, 2022, 13:11 — ИА Регнум. В Северной Осетии задержан подозреваемый в совершении убийства местного бизнесмена. Суд вынес решение о принятии в отношении него меры пресечения в виде домашнего ареста. Это вынужденная мера, так как подозреваемый является инвалидом 1 группы, сообщили 18 апреля в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Убийства

Напомним, 13 апреля 2022 года на обочине федеральной автодороги «Владикавказ — Ардон» был обнаружен автомобиль «Toyota Land Cruiser 150» с раненным в голову мужчиной. Его доставили в больницу, где он, несмотря на усилия врачей, скончался.

Как оказалось, 73-летний мужчина, обнаруженный с огнестрельным ранением головы, был известным в регионе предпринимателем, владельцем отеля «Кадгарон» и директором сельхозпредприятия «Кадгарон — Агро» Тамерланом Казиевым. В совершении убийства заподозрили его бывшего делового партнера Романа Х., сообщил «Кавказ Пост».