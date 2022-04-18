Кемерово, 18 апреля, 2022, 13:12 — ИА Регнум. В Кемеровской области в 2022 году шествие «Бессмертного полка» пройдёт в традиционном формате. Об этом сообщили в правительстве региона.

Рустам Шаимов ИА REGNUM Бессмертный полк

Напомним, в предыдущие два года из-за коронавируса акция проходила в онлайн-формате.

«В это сложное время, когда российская армия участвует в спецоперации по денацификации на Украине, особенно важно показать единение, — заявил губернатор региона Сергей Цивилёв. — Вместе пройти в «Бессмертном полку» с портретами наших предков — героев Великой Отечественной войны, сохранить священную память о них для наших детей и внуков. Это важнейшее мероприятие в честь подвига наших отцов и дедов».

В областной администрации уточнили, что на сайте Бессмертного полка» уже размещён конструктор штендеров, а распечатать портреты героев бесплатно можно в МФЦ или отделениях Почты России.