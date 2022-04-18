Москва, , 13:10 — REGNUM В администрации президента России видели выложенные в интернет кадры пожара и затопления корабля, который похож на российский крейсер «Москва», однако не могут сказать, насколько они аутентичны и соответствуют действительности. Об этом 18 апреля заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мы видели кадры, но насколько они аутентичны и соответствуют действительности, мы сказать не можем», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Отметим, 14 апреля в Минобороны РФ сообщили, что на крейсере «Москва», являвшемся флагманом Черноморского флота ВМФ России, в результате пожара сдетонировал боезапас и корабль получил серьезные повреждения, после чего затонул во время буксировки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины идёт согласно намеченному плану.