Санкт-Петербург, 18 апреля, 2022, 13:13 — ИА Регнум. Власти Ленинградской области отдадут заброшенные пионерские лагеря на территории региона ответственному бизнесу для создания инфраструктуры гостеприимства, сообщил 18 апреля губернатор региона Александр Дрозденко.

Цитата из к/ф «Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен». реж. Элем Климов. 1964. СССР Пионерский лагерь

По результатам инвентаризации в Ленобласти насчитывается более 60 неиспользуемых бывших пионерских лагерей. Их, а также прилегающие участки лесного фонда, власти региона планируют предлагать ответственному бизнесу для создания инфраструктуры гостеприимства, рекреационных зон и реализации туристических проектов.

«Развитие отрасли поможет создать новые рабочие места, а комфортные условия для отдыха — предотвратить несчастные случаи на воде и пожары в лесу», — заметил Дрозденко.

Глава региона уточнил, что поручил профильным комитетам подготовить предложения и предусмотреть для бизнеса механизм безвозмездного, либо льготного представления на срок от трёх до пяти лет земельных участков и строений.