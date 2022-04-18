Сатка, Челябинская область, 18 апреля, 2022, 13:10 — ИА Регнум. В Челябинской области два жителя Сатки предстанут перед судом за убийство заместителя директора Национального парка «Зюраткуль» и другие преступления. Обвинительное заключение уже утверждено, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

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По данным следствия, убийство было совершено в июле 2010 года. Мотивом стала месть. А в августе 2019 года один из обвиняемых причинил пенсионеру телесные повреждения, из-за которых тот скончался в медицинском учреждении. А другой в октябре 2010-го в присутствии шестилетнего ребёнка забил собаку до смерти. А у ребёнка из-за этого возникло психическое расстройство.

Уголовное дело направят в Челябинский областной суд. Уже скоро обвиняемые предстанут перед судебной инстанцией.