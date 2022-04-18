Донецк, , 13:09 — REGNUM Украинские боевики дважды за несколько дней пытались вырваться из окружения с завода «Азовсталь» в Мариуполе, сообщил командир подразделения Донецкой Народной Республики с позывным Хохол.

Завод «Азовсталь» в Мариуполе Prompolit.info

«Было две попытки прорыва с «Азовстали». На северном направлении. Но они были остановлены», — сказал он РИА Новости.

Командир подразделения добавил, что это произошло три-четыре дня назад.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации генерал-майора Игорь Конашенков заявил, что городская территория Мариуполя была полностью зачищена от украинских боевиков.