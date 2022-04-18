Донецк, 18 апреля 2022, 13:09 — REGNUM Украинские боевики дважды за несколько дней пытались вырваться из окружения с завода «Азовсталь» в Мариуполе, сообщил командир подразделения Донецкой Народной Республики с позывным Хохол.
Командир подразделения добавил, что это произошло три-четыре дня назад.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации генерал-майора Игорь Конашенков заявил, что городская территория Мариуполя была полностью зачищена от украинских боевиков.