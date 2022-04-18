Ереван, , 13:09 — REGNUM Оппозиционный блок «Армения» подготовил план по отстранению от власти премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом 18 апреля сообщил журналистам депутат парламента республики от данного блока Арам Вардеванян.

Никол Пашинян Primeminister.am

«Есть конкретный и чёткий план действий по отстранению от власти Пашиняна и его команды. В ближайшее время мы его представим, необходимо немного подождать», — сказал Вардеванян.

Он отметил, что важно вести децентрализованную работу и сетевую борьбу. По мнению депутата, многие граждане страны не осознают опасности сложившейся ситуации и не присоединяются к акции протеста.

Вардеванян обвинил власти Армении в стремлении ради мира «уступить всё возможное». Он считает, что такая «политика унижения» прекратилась.

Стоит отметить, что в Ереване 17 апреля члены оппозиционной партии «Родина» начали бессрочную сидячую акцию протеста на площади Свободы. Активисты выступают против политики властей Армении в отношении Нагорного Карабаха и считают, что она направлена против интересов этой армянского народа.

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