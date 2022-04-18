Казань, , 13:26 — REGNUM В Татарии по факту смертельных травм рабочего возбудили уголовное дело. Об этом сообщает следственное управление СКР по РТ.

Электроток

Несчастный случай произошел 17 апреля на строительной площадке по улице Х. Такташ города Казани с 20-летним рабочим. По предварительным данным, мужчина проводил монтажные работы с использованием «болгарки», когда получил смертельный удар электротоком.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2021 года в поселке Салмачи города Казани во время купания в бассейне в одном из коттеджей смертельный удар электротоком получил 37-летний мужчина. Также в больницу с аналогичными травмами доставили его супругу.

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