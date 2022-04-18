Москва, 18 апреля, 2022, 13:06 — ИА Регнум. Закрывшись 15 апреля в районе отметки $110 за баррель, нефть марки Brent подорожала на старте торгов 18 апреля, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

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«Нефть в моменте отметилась в районе новых максимумов конца марта на подходе к отметке $114, однако тут же привлекла фиксацию прибыли и скатилась в район $111.

Всплеск покупок на открытии недели обусловлен новой волной беспокойства по поводу сокращения поставок энергоносителей, прежде всего в связи с санкциями в отношении России.

Накануне ЕС анонсировал новые ограничения для Москвы, которые коснутся банковского и энергетического секторов. В ожидании оглашения шестого пакета санкций риски на рынке черного золота смещены в северном направлении несмотря на недавний откат котировок.

Общая геополитическая нестабильность в мире также удерживает цены на высоких уровнях. Конфликт между Украиной и Россией продолжает обостряться, переговоры остаются в тупике, и общая напряженность в мире нарастает.

Дополнительную нервозность придает приостановка отгрузки нефти в двух портах Ливии. Также остановлена добыча на одном из месторождений страны, охваченной политическими протестами.

На фоне происходящего в мире путь наименьшего сопротивления для Brent по-прежнему пролегает на север, а просадки будут и далее выкупаться до тех пор, пока на геополитической арене не наметятся подвижки.

Ближайшая поддержка сейчас проходит в районе $110, а за ней следует 20-дневная скользящая средняя на уровне $108, тогда как быки продолжают метить на отметку $120 за баррель», — считает эксперт.

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