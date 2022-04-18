Азовский район, Ростовская область, , 13:04 — REGNUM В Ростовской области водитель насмерть сбил женщину-пешехода и скрылся с места происшествия. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД.

ДТП Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Инцидент случился около 20:00 мск 17 апреля на подъезде к хутору Обуховка (Азовский район). Неустановленный водитель на неизвестной пока машине сбил женщину 1983 года рождения, которая, предположительно, шла по проезжей части дороги в попутном направлении. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте ДТП.

Полиция проводит проверку и устанавливает личность предполагаемого преступника.