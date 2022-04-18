Москва, , 13:14 — REGNUM Запуск первого спутника, который войдёт высокоорбитальный комплекс системы ГЛОНАСС, состоится в 2028-м, а не в 2025 году. Об этом начальник отдела по использованию системы ГЛОНАСС Департамента навигационных космических систем Роскосмоса Иван Ревнивых рассказал в интервью журналу «Вестник ГЛОНАСС».

Система ГЛОНАСС Vestnik-glonass.ru

По его словам, запуск аппаратов высокоорбитального сегмента, то есть шести спутников на наклонных геосинхронных орбитах, несомненно станет новым шагом в развитии системы ГЛОНАСС.

«Первый космический аппарат комплекса предполагается вывести на орбиту в 2028 году», — заявил Ревнивых.

Он отметил, что такие космические аппараты смогут передавать два навигационных сигнала с кодовым разделением в радиочастотных диапазонах L1 и L2. Благодаря этому повысится точность и доступность услуг в сложных условиях, в том числе в городских и арктических. Кроме того, будет обеспечена передача высокоточных поправок в рамках услуги высокой точности системы ГЛОНАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ожидалось, что первый спутник высокоорбитального сегмента запустят в 2025 году, а весь сегмент полностью развернут к концу 2027 года.

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