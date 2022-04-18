Москва, 18 апреля, 2022, 13:02 — ИА Регнум. Информацию о государствах Евросоюза, которые уже дали согласие о покупке российского природного газа за рубли, не стоит публиковать. Об этом 18 апреля сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Он прокомментировал журналистам ход переговоров о переходе со странами Евросоюза на новые условия поставок российского природного газа. Согласно указу президента, оплата по контрактам должна вестись в рублях.

По словам Пескова, он не считает, что информацию о том, какие страны согласились покупать российский газ за рубли, стоит публиковать.