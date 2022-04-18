Минеральные Воды, Ставропольский край, 18 апреля, 2022, 13:01 — ИА Регнум. В селе Марьины Колодцы, где произошла вспышка кишечной инфекции, в 2021 году уже был зафиксирован подобный случай. После него были проведены ремонтные работы, однако результата они не дали, сообщил 18 апреля губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Ildar Sagdejev Грязная вода

«В прошлом году в этом селе также была вспышка острой кишечной инфекции. Эпидрасследование не дало однозначного вывода о причинах распространения инфекции и ее источнике. Был выполнен весь предписанный законом комплекс мероприятий на разводящих сетях водовода, соблюдены все рекомендации Роспотребнадзора. <…> Однако вновь мы видим вспышку кишечной инфекции у жителей села. Однозначный вывод — надо досконально разобраться в причинах и устранить проблему. Стандартные протоколы не сработали — значит, надо искать, пока не найдем. А затем устранить причину и обезопасить людей», — написал Владимиров на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Как отметил глава Ставрополья, на местном водоводе ранее за счет средств краевого бюджета был проведен капремонт, заменен участок трубы длиной около километра, а также частично модернизирована водопроводная сеть в Марьиных Колодцах. Пока в причинах разбираются компетентные органы, для жителей Марьиных Колодцев и ближайших населенных пунктов организовали подвоз питьевой воды, а на очистных сооружениях проводят дополнительное хлорирование.

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