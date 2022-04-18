Уфа, , 13:02 — REGNUM Исполняющим обязанности министра природопользования и экологии Башкирии назначен Нияз Фазылов. Об этом 18 апреля сообщил глава республики Радий Хабиров на совещании правительства региона в центре управления Башкирией.

Чиновники Иван Шилов © ИА REGNUM

«Для вас эта работа понятная. Вы в качестве заместителя управляли процессом нашей так называемой реформы работы с отходами. Надо работать дальше. Министерство тяжелое, большой объем работы», — заявил Хабиров.

Ранее Фазылов занимал пост председателя государственного комитета Башкирии по предпринимательству.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что занимавший пост министр природопользования и экологии Башкирии Урал Искандаров переведен на должность помощника главы региона Радия Хабирова.