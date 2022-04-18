В Подмосковье с COVID-19 госпитализированы 35 человек
Красногорск, 18 апреля, 2022, 12:58 — ИА Регнум. В медицинские учреждения Московской области доставлены 35 человек с COVID-19. Соответствующие данные опубликованы 18 апреля в статистике официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.
Иван Шилов ИА REGNUM
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Днём ранее с этим заболеванием в региональные организации здравоохранения были госпитализированы 62 человека.
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки на территории Подмосковья 231 человек выздоровел после COVID-19.