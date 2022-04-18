Баку, 18 апреля, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Спикер Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахиба Гафарова совершит рабочий визит в Грузию с 19 по 20 апреля. Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского законодательного органа.

Council.gov.ru Сахиба Гафарова

«Программой официального визита предусмотрены встречи Гафаровой с президентом, премьер-министром и спикером парламента Грузии», — говорится в сообщении.

Напомним, Азербайджан находится на третьем месте по объему товарооборота с Грузией. За январь–февраль 2022 года этот показатель составил $245,8 млн, что на 9,8% больше, чем в прошлом году за аналогичный период.