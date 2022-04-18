Волгоград, 18 апреля, 2022, 13:13 — ИА Регнум. Приговор по уголовному делу о взрыве на автогазозаправочной станции в августе 2020 года вынес 18 апреля Тракторозаводский районный суд Волгограда, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в объединённой пресс-службе судо региона.

Взрыв

Установлено, что на АГЗС при проведении газоопасных работ произошёл выброс сжиженного углеводородного газа в атмосферу, а затем воспламенение газовоздушной смеси и взрыв автоцистерны. Причиной ЧП стали нарушения технологического процесса и технологической дисциплины. Обвиняемыми по делу проходили сотрудник и начальник станции.

Общий ущерб от уничтожения грузового тягача и полуприцепа-цистерны превысил 2,1 млн рублей, кроме того уничтожены зелёные насаждения на муниципальной земле. Множественные ожоги получил водитель пожарной машины, спустя неделю он скончался в больнице. Пострадала также прохожая – у неё были зафиксированы термические травмы в виде ожогов 1-2-3 степени.

Приговором суда начальнику АГЗС назначено два года шесть месяцев лишения свободы, сотруднику станции – один год и восемь месяцев заключения. Наказание они будут отбывать в колонии-поселении.

Решение суда ещё может быть обжаловано.