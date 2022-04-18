Москва, 18 апреля, 2022, 12:55 — ИА Регнум. В ходе переговоров между Россией и Украиной нет существенных продвижений, сообщил 18 апреля пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Он оценил ход двусторонних переговоров. По словам Пескова, динамика продвижения в переговорном процессе между Россией и Украиной оставляет желать лучшего.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о негативном отношении украинского общества к переговорам с Россией. Он сказал, что в случае уничтожения украинских силовиков в Мариуполе, на переговорах будет поставлена точка.